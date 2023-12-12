ناشطون ينظمون احتجاجا في مبنى لمجلس الشيوخ الأميركي ويطالبون بهدنة في غزة

نظم عشرات الناشطين احتجاجا لفترة قصيرة داخل مبنى يضم مكاتب لمجلس الشيوخ الأميركي للمطالبة بوقف الحرب في غزة، قبل أن تنهي الشرطة احتجاجهم وتحتجز العشرات منهم.

الاحتجاج نظمته جماعات منها الحملة الأميركية من أجل حقوق الفلسطينيين والصوت اليهودي من أجل السلام، وطالب المشاركون فيه الحكومة الأميركية بتخصيص الأموال لأولويات محلية مثل الإسكان الميسر ورعاية الأطفال بدلا من زيادة إمداد إسرائيل بالأسلحة الأميركية.

وألقت الشرطة القبض على أحد الناشطين بعد أن تسلق تمثالا من الفولاذ الأسود ارتفاعه 15.5 متر للفنان ألكسندر كالدر. وردد آخرون هتاف "أوقفوا إطلاق النار الآن" بينما كانوا يقفون متشابكي الأيدي وهم يرتدون قمصانا كتبوا عليها شعار "استثمر في الحياة".

وذكرت شرطة الكونغرس إنها ألقت القبض في المجمل على 51 محتجا.

وقالت ساندرا تماري المديرة التنفيذية لمشروع عدالة، وهو من بين الجماعات المشاركة في الاحتجاج، "تمويل مزيد من الموت والدمار للحياة البشرية... لا يجعل أحدا آمنا، بل يؤجج الكراهية واستمرار الحرب... يجب على مجلس الشيوخ أن يستجيب لمطلبنا العاجل بوقف تمويل هذا التوجه العسكري والاستثمار بدلا من ذلك في الحياة".