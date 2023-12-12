طلاب بجامعة هارفارد يواجهون إجراءات تأديبية لدعمهم فلسطين

يواجه 4 طلاب في جامعة هارفارد الأميركية إجراءات تأديبية، إثر قيامهم بتنظيم مظاهرات مؤيدة لفلسطين.

وبحسب صحيفة “هارفارد كريمسون”، تمت إحالة الطلاب الـ 4 إلى المجلس التأديبي في الجامعة.

وقالت جامعة هارفارد في تبرير لما حدث، “إن القيام بأفعال تعيق أداء المنتسبين للجامعة لأنشطتهم الاعتيادية، يشكل سلوكا غير مقبول ويخضع للتأديب”.

ومن المتوقع أن يتم تحذير الطلاب الذين نظموا المظاهرة في حرم الجامعة خلال تشرين الثاني المنصرم، أو إيقافهم عن الدراسة.

وقال كوجو اتشيمبونغ، أحد الطلاب الذين تمت إحالتهم إلى المجلس التأديبي: “نعلم أن هذا الأمر لن يوقفنا، ولن نسمح أبدا لهذه الحملات أن تقف في طريق تضامننا مع الشعب الفلسطيني”.