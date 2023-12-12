الجيش الاسرائيلي: إسرائيل تعزز إجراءاتها الأمنية لزيادة دخول المساعدات إلى غزة

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه سيعزز إجراءاته المتعلقة بالفحص الأمني ​​للإمدادات التي يتم إرسالها إلى قطاع غزة من أجل زيادة حجم المساعدات الإنسانية. واوضح الجيش الإسرائيلي إن معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة سيكون مفتوحا "للفحص الأمني ​​لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة". وأضاف أنه سيتم فحص الشاحنات التي تحتوي على المياه والغذاء والإمدادات الطبية ومعدات الإيواء هناك ثم تواصل طريقها إلى مصر حيث ستدخل الإمدادات إلى غزة.

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