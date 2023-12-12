إنتخابات الرئاسة المصرية .. حملة فريد زهران: تقدمنا ببلاغات للهيئة الوطنية للانتخابات

الشارقة - اميمة ياسر - واصلت غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، انعقادها لليوم الثاني على التوالي لمتابعة عملية التصويت من خلال غرف العمليات الفرعية في كل محافظة.

وقالت غرفة عمليات المرشح الرئاسي في بيان لها اليوم: "هذا ونؤكد مرة أخرى ما أشدنا به في تقرير الأمس بالتغطية الإعلامية وحياد الأجهزة الأمنية، وقد استمر تصويت العديد من المواطنين المصريين لصالح المرشح فريد زهران في مختلف مراكز الاقتراع في كافة المحافظات، طبقا لما تلقته الحملة من صور وفيديوهات توثق عملية التصويت وعمل غرف العمليات الفرعية وعمليات حشد وتحفيز المواطنين على التصويت.

وأضافت: "وقد لاحظنا اليوم زيادة معدلات التصويت بوجه عام والتصويت لصالح مرشحنا بشكل خاص، وتستمر الحملة في مناشدة المواطنين المصريين الاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن".

وتابعت: "رصدت الحملة اليوم الاثنين مزيدا من المخالفات والخروقات في عدد من اللجان في مختلف المحافظات".

وأكدت الغرفة أنه تم التقدم ببلاغات للهيئة الوطنية للانتخابات بكافة الملاحظات التي استطعنا توثيقها، وسوف تعلن الحملة عن تقارير متابعتها لسير العملية الانتخابية بشكل مستمر بنهاية كل يوم.