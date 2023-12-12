وفد من مجلس الأمن يتابع عملية إرسال المساعدات إلى غزة

12 ديسمبر 2023 02:37

القاهرة، نيويورك (الاتحاد)

زار وفد يضم 12 مندوباً لدى مجلس الأمن الدّولي منطقة الحدود بين مصر وقطاع غزة، أمس، بعد أيام قليلة من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أنّ آلاف الأشخاص في القطاع الفلسطيني يتضوّرون جوعاً.

ووصل المبعوثون إلى مدينة العريش المصرية للاطلاع على الوضع داخل غزة من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» قبل التوجه إلى معبر رفح على بعد 48 كيلومتراً، وفي رحلتهم مر المندوبون على عشرات الشاحنات المنتظرة لتوصيل المساعدات إلى سكان غزة.

ويعدّ مطار العريش نقطة استقبال دولية لكل المساعدات التي تأتي إلى غزة لتعبر عبر معبر رفح الحدودي مع القطاع.

وقال مندوب الإكوادور لدى الأمم المتحدة خوسيه دي لا جاسكا للصحافيين: «الحقيقة أسوأ مما يمكن أن تعبر عنه الكلمات»، وأضاف: «علينا أن نرى، سنشهد ما يحدث وما الذي يمكننا فعله لمعالجة الوضع».

ووصف فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا ما شاهده بأنه «انهيار للمنظومة المدنية من الداخل».

وقال لازاريني: «ليست هناك مساعدات كافية، الجوع يسود غزة، المزيد والمزيد من الناس لم يأكلوا لمدة يوم أو اثنين أو ثلاثة، معظم الناس ينامون على الخرسانة وحدها».

وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، على منصة «إكس»، إن «جهود الإغاثة ما كانت لتتم من دون حكومة مصر وسخاء الشعب المصري، الذي أسهم بنصف إجمالي المساعدات».

ولم ترسل الولايات المتحدة ممثلاً لها في الزيارة، التي تأتي في أعقاب استخدام واشنطن لحق النقض «الفيتو»، الأسبوع الماضي، ضد طلب مقترح لمجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وقال المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز: «الولايات المتحدة تدرك تمام الإدراك الوضع الصعب للغاية في رفح، وتعمل على مدار الساعة لمحاولة تحسين الوضع على الأرض».

كما لم ترسل فرنسا والجابون أيضاً مندوبيهما في الرحلة إلى رفح.

وفي السياق، أكدت مصر أهمية زيارة وفد من مجلس الأمن لا سيما في ظل التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن «أعضاء المجلس أطلعوا خلال الزيارة على سير العمليات الإنسانية والطبية الضخمة المقدمة لدعم جهود إغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة».

وأضاف أن «الوفد تفقد خلال الزيارة المساعدات والجهود الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري والدعم الطبي اللازم المقدم للجرحى الفلسطينيين لرفع المعاناة عنهم بسبب تصاعد الحرب على القطاع».

وأكد البيان أن «الوفد الأممي رأى على أرض الواقع المعوقات المفروضة على دخول شاحنات المساعدات وإجلاء الجرحى من معبر رفح وما تؤدي إليه من تكدس شاحنات المساعدات وتعطيل دخولها إلى القطاع».

إلى ذلك، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة.

ومن المتوقع خلال الجلسة الطارئة أن يتم التصَويت لصالح مشروع القرار الذي قدمته المجموعة العربية.

ويسترشد مشروع القرار الذي صاغته مصر، بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بشأن القضية الفلسطينية، إلى جانب رسالة الأمين العام أنطونيو غوتيريش المؤرخة 6 ديسمبر 2023، بموجب المادة 99 من الميثاق الأممي، الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن.

كما سيحيط مشروع القرار بالرسالة المؤرخة 7 ديسمبر 2023 الموجهة من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» فيليب لازاريني، والموجهة إلى رئيس الجمعية العامة، بشأن قطاع غزة.

وسيعرب مشروع القرار عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين، ويشدد على وجوب حماية السكان المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

كما سيكرر مشروع القرار المطالبة بأن تمتثل جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية.