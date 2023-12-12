عاجل.. صاروخ كروز انطلق من اليمن تجاه سفينة حربية إسرائيلية وطاقمها يستغيث

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف صاروخ كروز، سفينة حربية إسرائيلية في باب المندب انطلق من الحديدة" اليمن" آدّى إلى إحتِراق الْسفينة ووجهت نداءات إنقاذ.

وقالت كتائب القسام نقلا عن جماعة الحوثي، أنها أجبرت سفينة أخرى متجهة إلى "إسرائيل" على عدم عبور البحر الأحمر.

كما ذكرت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية انها تلقت بلاغا عن حادث قرب باب المندب والسلطات تحقق.

وكانت أعلنت كتائب القسام عبر حسابها، أن هناك انباء عن استهداف سفينة إسرائيلية بصاروخ بحري في باب المندب مقابل شواطئ اليمن.

وقالت شبكة القسام الإعلامية، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك أنباء عن انفجارات قوية في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن.