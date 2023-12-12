"حماة الوطن" يدعو المصريين للمشاركة بالانتخابات.. وزيادة نسبة المشاركة تؤكد حالة الاصطفاف الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، أن وصول نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات إلى 45 % حتي الآن، يكشف حجم وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الدستوري.

وأشاد حماة الوطن، باستجابة المواطنين لنداء الوطن والمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤكد حالة الاصطفاف بين أبناء الشعب المصري، وحرصهم على مستقبل أفضل للبلاد.

وقال الحزب، إن مشاهد الطوابير أمام صناديق الاقتراع من كل أطياف المجتمع، تؤكد تمسك المصريين بحقهم بالمشاركة؛ لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية مؤخرًا.

وأضاف حماة الوطن، أن التوقعات تشير إلى زيادة نسبة المشاركة خلال الساعات المتبقية من اليوم الثاني، وكذلك اليوم الختامي غدًا الثلاثاء.

ودعى الحزب، جميع المصريين الذين لم يدلوا بأصواتهم، إلى ضرورة الخروج والمشاركة في الواجب الوطني، لا سيما وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدور بارز في تسهيل وصول الجميع لصناديق الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابي.

وأشار حماة الوطن، إلى أن جميع قيادات وكوادر وأعضاء الحزب، في جميع محافظات الجمهورية يسخرون جميع جهودهم؛ لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

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