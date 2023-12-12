وزير شؤون المجالس النيابية: المشهد الانتخابي الحالي يليق بالشعب المصري وتاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري للمواطن، والمشاركة هذه المرة أظهرت حالة من الاصطفاف للشعب المصري ليس لها مثيل، ولم تكن لها سابقة من قبل، وهذا دليل على وعي الشعب المصري وإصراره على الحفاظ على الوطن، وعلمه بالتحديات التي تواجهها الدولة وإصراره على استقرار الوطن وبنائه.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "cbc"، مساء الإثنين، أن المشهد الانتخابي الحالي يليق بالشعب المصري وتاريخه حيث أن الانتخابات الرئاسية أولى الخطوات في بناء الوطن ورسم مستقبله المقبل.

وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية، أن إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات كانت في 2017، وشُكِّلَت، وأجرت أول انتخابات في 2018 ثم الاستفتاء في 2019 ثم الانتخابات البرلمانية، بجانب قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات الرئاسة، وكل هذه القوانين ساهمت في زيادة وعي الشعب المصري وعلمه بحقوقه ووعي الشعب المصري.