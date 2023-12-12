شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دفاع النواب": أتوقع وصول نسب التصويت بالانتخابات لأكثر من 65% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النائب اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، على ما تم إعلانه من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، عن بلوغ نسبة التصويت 45 بالمئة من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024، مؤكدأً أن المصريين أردوا أن يبعثوا رسائل للعالم أجمع مفادها، أنهم على قلب رجل واحد حينما يكون الوطن فى حاجة إليهم يلبون نداءه، متوقعاً أن تصل نسبة التصويت لأكثر من 65%.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن تلك النسبة التى تم الاعلان عنها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات فى ثانى أيام التصويت من الاستحقاق الدستورى الجارى، مبشره وتعكس مدى وعى المصريين بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، فى هذا التوقيت البالغ الاهمية وايضا إصرارهم على استكمال مسيرة البناء والاصلاح والتنمية وجنى ثمار المشروعات الكبرى التى تبنتها الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة وتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين.

وأضاف النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، أن من اسباب نجاح سير العملية الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، فى اليوم الاول والثانى وعدم رصد اى مخالفات او تجاوزات، هى الجهود الحثيثة التى قدمتها ووفرتها الدولة المصرية وادارتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بكل نزاهة وشفافية لتسهيل عمليات الاقتراع أمام الناخبين، موجها الشكر والتقدير لقضاة مصر العظماء على دورهم الوطنى والتاريخى.

وأشار النائب أحمد العوضى، إلى أن الشباب ودورهم الكبير ومشاركتهم فى العملية الانتخابية، كان أحد الاسباب فى هذا المشهد الحضارى، فهما مستقبل ووعى الوطن، وسيقود الشباب مسيرة التنمية وسيتمتع بجنى ثمار التنمية خلال السنوات المقبلة.

ووجه رئيس لجنة الدفاع والامن القومى بالنواب، الشكر والتقدير لكافة المصريين لحرصهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى تلك الانتخابات الهامة إدراكاً منهم بأهمية دورهم الايجابى فى مسيرة بناء الوطن، كما وجه الشكر لجميع القيادات التنفيذية ووزارة الداخلية ورجال الشرطة البواسل، على الجهود التى يقوموا بها لتذليل أى عقبات أو تحديات وتقديم كل التسهيلات للناخبين والخروج بمشهد انتخابى يليق بمصر والمصريين