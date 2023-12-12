اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اعلنت تعليق اعتصام الغد

أعلنت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، تعليق الاعتصام الذي كان مقررا غدا .

وقالت في بيان: "بعد التواصل الذي جرى صباح اليوم بين اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية و رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران ورئيس واعضاء الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين، تمّ الاتفاق على ما يأتي:

أولًا: سينجز ملف التفرغ ويرفع إلى وزير التربية ومنه إلى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها رأس السنة.

ثانيًا: في ما خصَّ عقود 2023-2024، فستكون على السعر الجديد للساعة.

ثالثًا: إنّ التأخير في تنفيذ عقود المشاهرة وبدل النقل، يعود إلى التباطؤ الحاصل في إدارة الفروع.

رابعًا: سيعمل الرئيس، بمؤازرة لجنة التربية النيابية، على تأمين الدعم المادي المطلوب للمتعاقدين.

خامسًا: بناءً على ما تقدّم، تقرّر اللجنة تعليق اعتصام الغد".

وشكرت النواب "الذين أبدوا دعمهم، ووقوفهم إلى جانب مطالبنا المحقّة، وندعوهم إلى متابعة جهودهم الرامية إلى إحقاق المطالب المالية للمتعاقدين في الجامعة اللبنانية".