أسامة حمدان: لا حديث عن أي صفقة تبادل أسرى قبل توقف العدوان على غزة

اكد القيادي في حماس أسامة حمدان بانه "لا حديث عن أي صفقة تبادل أسرى قبل توقف العدوان على غزة"، لافتا في تصريح له، الى ان "تسريبات الجانب الإسرائيلي بشأن صفقة مرتقبة هي للاستهلاك الداخلي وتهدف لمواجهة الضغوط الداخلية".

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