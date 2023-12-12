شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تتبرع بـ 50 مليون دولار للحفاظ على الغابات المطيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت النرويج إنها ستتبرع بمبلغ 50 مليون دولار إضافية لصندوق أمازون البرازيلي.

وأشارت أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الحفاظ على منطقة الغابات المطيرة.

صندوق أمازون البرازيلي

ويعد هذا أول تبرع جديد للنرويج منذ أن جمد الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو الصندوق عام 2019.

وأعاد الرئيس الجديد للبرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، فتح صندوق الأمازون لحماية أكبر غابة مطيرة في العالم.

لكن الصندوق لا يمكنه تلقي تبرعات إلا بعد أن تقلص البرازيل انحسار الغابات، وفي عهد بولسونارو، وصل تدمير الغابات إلى أعلى مستوى خلال 15 عاما.

وأكدت وزيرة البيئة مارينا سيلفا، إن البرازيل ملتزمة بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030.

الحفاظ على منطقة الغابات المطيرة

وأشارت إلى أن دعم النرويج ضروري، فيما أغلقت حكومة بولسونارو صندوق أمازون، مشيرة إلى مخالفات غير محددة مع المنظمات غير الحكومية التي تلقت منحا ولم تقدم أي دليل.

وتعد النرويج هي أكبر مانح للصندوق حتى الآن، بعد أن قدمت له نحو ثلاثة مليارات ريال برازيلي (606.13 مليون دولار) قبل تجميده.

وتعهد مانحون منهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والدنمرك والاتحاد الأوروبي وسويسرا بتقديم أربعة مليارات ريال برازيلي إضافية للصندوق.