شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتوقع استهداف روسيا منشآت الطاقة في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن روسيا تكثف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وإن البيت الأبيض يتوقع أن تستهدف موسكو منشآت الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء.

وذكر كيربي للصحفيين يوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي سيلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، سيواصل العمل من أجل إقناع الكونجرس بالموافقة على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

وأضاف أن من المتوقع إعلان واشنطن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا قبل نهاية شهر ديسمبر الحاليّ.

وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "لم يتبق لدينا أسابيع كثيرة في هذا العام حتى نتمكن من تقديم المساعدة الأمنية، وبالتالي أتوقع أن نعلن مساعدة أمنية إضافية قبل نهاية الشهر".

مساعدة أمنية جديدة

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، بأن بايدن وكبار المسؤولين في البيت الأبيض على اتصال وثيق ومستمر مع المشرعين بشأن الحاجة الملحة للموافقة على تقديم مساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار تقريبًا.

وقال بيتس للصحفيين: "أمننا القومي على المحك في أوكرانيا، لقد أشار بوتين إلى أنه إذا نجح هناك، سيكون لديه مخططات بشأن دول أخرى في شرق أوروبا أعضاء في حلف شمال الأطلسي، ونحن ملزمون بالدفاع عنها".

وأضاف: "سيصبح الأمر أكثر تكلفة من كل النواحي إذا لم نتحرك بشأن هذا التمويل الإضافي".

وسيوضح الرئيس الأمريكي لنظيره الأوكراني أنه يدعم الحاجة إلى ضمان إقرار طلب التمويل الإضافي، رغم الأسئلة التي أثارها العديد من المشرعين الجمهوريين بشأن مدى استمرار المساعدات لأوكرانيا.