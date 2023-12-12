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بعد قليل.. جماعة الحوثي تصدر بيانا بشأن استهداف سفينة إسرائيلية

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثي" في اليمن تقول أنها ستصدر بيانًا مهمًا، وذلك بعد استهدف صاروخ كروز، لسفينة حربية إسرائيلية في باب المندب، انطلق من الحديدة "اليمن" وآدّى إلى إحتِراق الْسفينة ووجهت نداءات إنقاذ.

وقالت كتائب القسام نقلا عن جماعة الحوي، إنها أجبرت سفينة أخرى متجهة إلى "إسرائيل" على عدم عبور البحر الأحمر.

كما ذكرت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن حادث قرب باب المندب والسلطات تحقق.
 وكانت أعلنت كتائب القسام عبر حسابها، أن هناك انباء عن استهداف سفينة إسرائيلية بصاروخ بحري في باب المندب مقابل شواطئ اليمن.

وقالت شبكة القسام الإعلامية، نقلا عن قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك أنباء عن انفجارات قوية في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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