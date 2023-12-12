شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل: رصدنا نسب تصويت تصل 45% فى 18 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيان صادر عن غرفة العمليات المركزية لحزب العدل، إنها تابعت الغرف الفرعية وعددها 25 غرفة فى 18 محافظة، حيث أكد أنه تم المرور على بعض اللجان في عدد من المحافظات من بعض قيادات الحزب وأعضائه، الذين وكلوا لتفقد العملية الانتخابية ورصد إقبال المواطنين والحالة الأمنية، بالإضافة لمتابعتهم مشاركة أبناء حزب العدل للإدلاء بأصواتهم في معظم المحافظات.

ووفقا للبيان، فإنه تم رصد الآتى من خلال تقارير المتابعة من غرف العمليات الفرعية:

- بدأ اليوم بإقبال هادئ وزاد على مدار اليوم.

- سجلت وحدة تحليل البيانات بالغرفة المركزية نسب تصويت تتراوح ما بين 30٪ و45%، كمتوسط للمقرات الانتخابية التي تابعتها غرفنا الفرعية في 18 محافظة.

- وأكد بيان الغرفة أنها تتابع ما يصدر من الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار اليوم من أرقام رصدت من خلالهم من جميع المقرات الانتخابية في أرجاء الجمهورية.

وجدد الحزب الدعوة لجميع أبناء الشعب المصرى للمشاركة والخروج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.