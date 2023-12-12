شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات الحصول على ترخيص مؤقت لمشروعات الاقتصاد الموازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط بشأن توفيق أوضاع المشروعات الموجودة ضمن الاقتصاد الموازي، حيث يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى.

ويتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاع المشروعات وفقا لمواد القانون على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت، ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع ، وذلك بناء على اقتراح الجهاز .