شكرا لقرائتكم خبر عن يسعى إلى تعزيز العلاقات.. الرئيس الصيني يبدأ زيارته إلى فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الثلاثاء، زيارة تستغرق يومين إلى فيتنام، وذلك بعد 3 أشهر من سفر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى هانوي، في ظل تنافس القوتين العظميين على النفوذ في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقال مسؤولون إن التخطيط للرحلة، وهي الأولى للرئيس شي منذ 6 سنوات، استغرق شهورًا، وجرى التفكير لفترة وجيزة في إجرائها قبل أيام من زيارة بايدن.

تاريخ طويل من الصراع

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين اللتين تربطهما علاقات اقتصادية وثيقة للغاية، لكنهما على خلاف بشأن الحدود في بحر الصين الجنوبي ولهما تاريخ طويل من الصراع المتكرر.

ومن بين الصفقات المتوقعة خلال الزيارة، استثمارات صينية لتحديث خطوط السكك الحديدية بين الجارتين، والتي ستشمل منحًا، على الرغم من أن حجم المساعدات ليس واضحًا، وكذلك حجم وشروط القروض المحتملة.

ومن بين الاتفاقيات المحتملة أيضًا، تسهيل التجارة الأسهل، وتعزيز التعاون في العديد من القطاعات بما في ذلك الطاقة المتجددة والعناصر الأرضية النادرة والسياحة.