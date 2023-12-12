شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: قانون حقوق المسنين أهم ملامح استراتيجية الدولة لرعاية كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الحكومة المصرية عملت على توفير سبل الرعاية الاجتماعية لكبار السن.

وفي هذا السياق، وافقت الدولة في سبتمبر 2021 على مشروع قانون حقوق المسنين. وفي هذا الإطار تم إطلاق خدمة رفيق المسن، التي تهدف إلى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسنين، ومساعدتهم في أداء وظائفهم، ومهاراتهم الحياتية داخل منازلهم أو في الأماكن التي يوجدون بها. كما تبنت العديد من الجهود، في مقدمتها توفير سكن كريم لكبار السن؛ حيث طوّرت الدولة العديد من دور الرعاية للمسنين، وخصصت مبلغ 23 مليون جنيه لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بالإضافة إلى دور رعاية المسنين ورفع كفاءة العاملين بها.

وأشارت الدراسة إلى أنه تم إطلاق مبادرة تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تهتم بتطوير ورفع كفاءة بنية العديد من دور الرعاية.

وعلى صعيد المبادرات والبرامج الداعمة للمسنين، تم إطلاق مبادرة “بينا” لرفع وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

جدير بالذكر أن إجمالي المعاشات المنصرفة سنويًا زاد من 86.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2014 لتصل إلى 394.3 مليار جنيه في 30 يونيو 2022، كما ارتفع عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8.7 ملايين ليصبح 10.7 ملايين عن الفترة نفسها.