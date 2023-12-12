الجمعية الوطنية الفرنسية رفضت مشروع قانون حول التحكم بتدفق المهاجرين

ردّت الجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة، مشروع قانون ​الهجرة​ المثير للجدل، الّذي يهدف إلى التّحكّم بتدفّق المهاجرين وتحسين الدّمج.

وتمّت الموافقة على مذكّرة رفض مشروع القانون الّتي قدّمتها كتلة "الخضر"، بأغلبيّة 270 صوتًا مقابل 265 صوتًا، شملت اليسار واليمين واليمين المتطرف. ويؤدّي تبنّيها إلى وقف دراسة النّصّ، حتّى قبل مناقشة المواد في الجوهر.

ورحّب اليسار واليمين المتطرّف بتبنّي مذكّرة الرّفض، ودعا نوّاب يساريّون إلى استقالة وزير الدّاخليّة جيرالد دارمانين.

وكان قد سأل دارمانين لدى بدء النّقاش، "من يخشى النّقاش؟ أولئك الّذين سيتّفقون ضمن تحالف غير طبيعي، كي لا يرى الفرنسيّون أنّ الأمور تتقدّم"، معربًا عن أمله بالضّغط على المعارضة لمنع الّتصويت على مذكّرة الرّفض.

من جهته، أشار زعيم حزب "​فرنسا​ الأبيّة" (يسار متطرّف) ​جان لوك ميلانشون​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي بعد التّصويت، إلى أنّه "يبدو وكأنّها نهاية الطّريق لقانونه وله".