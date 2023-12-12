أفادت مصادر طبيّة لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 12 مواطنًا بينهم 6 أطفال، ووقوع عشرات الإصابات، في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة حرب، في حيّ الزّهور شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة".
وأشارت الوكالة إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة أطلقت أيضًا قنابل ضوئيّة في سماء غزة، تزامنًا مع قصف لمناطق متفرّقة في القطاع، فيما قصفت المدفعيّة الإسرائيليّة بشكل عنيف بلدة جباليا شمال القطاع، ومدينة خان يونس جنوب غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 12 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال وإصابة العشرات جراء قصف إسرائيلي لمنزل في رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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