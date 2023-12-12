حدث ليلا| استمرار منع تصدير البصل.. وتحركات لصفقة جديد بين إسرائيل وحماس

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى، من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

لميس الحديدي: 30 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم حتى الآن.. ونسب التصويت تخطت 45%

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن 30 مليون ناخبًا أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية حتى الآن، مشيرة إلى أن أعداد الناخبين في الاستحقاق الرئاسي تخطت أعداد الانتخابات السابقة بصورة ملحوظة.

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عروسان بملابس الزفاف يصوتان فى انتخابات الرئاسة بالإسكندرية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات رصدت حرص عريس وعروسته على الذهاب للإدلاء بصوتيهما في ثاني أيام التصويت بأحد اللجان الانتخابية في محافظة الإسكندرية.

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عبدالسند يمامة: لا توجد أي شكاوى بشأن الانتخابات الرئاسية

قال عبد السند يمامة، المرشح للانتخابات الرئاسية، إن الإقبال على الانتخابات الرئاسية جيد للغاية، ولا توجد أي مشاكل أو شكاوي حول العملية الانتخابية، وبإذن الله نستكمل اليوم الثالث لاستكمال الانتخابات، ومن ثم يتم فرز الأصوات، والإعلان عن النتيجة الانتخابية.

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إعلام عبري: تحركات جديدة لإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس

قالت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلي: إن الظروف نضجت للعودة إلى توافقات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة، وهناك تحركات جديدة من أجل إبرام الصفقة الإنسانية بين إسرائيل وحماس.

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الوزراء: استمرار منع تصدير محصول البصل حتى هذا الموعد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

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أزمة قلبية تنهي حياة ناخب في لجنة مدرسة شلقامي بالمنيا

توفي ناخب داخل إحدى لجان مركز مغاغه شمالي محافظة المنيا، فور دخوله للجنته الانتخابية، حيث باءت محاولة إسعافه بالفشل.

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الإسكان: طرح قطع أراضٍ بأنشطة طبية وتجارية وسكنية وحضانة للاستثمار بمدينة العبور

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح قطع الأراضي المقترحة للاستثمار بنظام التخصيص الفوري لشهر ديسمبر الجاري بالمدينة وفقاً للاشتراطات، على أن يتم التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى يوم ٢٠٢٣/١٢/١٥.

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تصويت 45% من الناخبين.. إغلاق لجان الاقتراع في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إغلاق اللجان الفرعية أبوابها أمام الناخبين في تمام الـ 9 مساءً في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، على أن يُمكن آخر ناخب متواجد بجمعية الانتخاب من الإدلاء بصوته.

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إقبال كثيف قبل ختام تصويت ثاني أيام انتخابات الرئاسة بكفر الشيخ (صور)

شهدت الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إقبالًا كثيفًا من جانب الناخبين في عدد من اللجان الانتخابية بمدن ومراكز المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

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