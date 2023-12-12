القيادة المركزية الاميركية: اصابة ناقلة مواد كيميائية نرويجية أثناء مرورها في باب المندب بصاروخ حوثي

أعلنت القيادة المركزية الاميركية "سنتكوم"، أن "صاروخا أطلقه الحوثيون من اليمن، أصاب ناقلة ترفع علم النروج في البحر الأحمر"، مشيرة إلى أنه "لم ترد أي أنباء عن وقوع ضحايا".

واوضحت "سنتكوم" على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "السفينة "ستريندا"، وهي ناقلة مواد كيميائية، أصيبت أثناء مرورها في باب المندب بصاروخ مجنح (كروز) مضاد للسفن، أُطلق من اليمن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون"، لافتة الى أن "السفينة أبلغت عن وقوع أضرار تسببت في نشوب حريق على متنها"، مشيرة إلى أن المدمرة "يو إس إس ميسون" التابعة للبحرية الأميركية، لبت نداء استغاثة أطلقته السفينة النروجية، ومدت لها يد العون.

ويبلغ طول الناقلة "ستريندا" 144 مترا، بنيت في 2006 وكانت تبحر باتجاه قناة السويس حين أصابها الصاروخ.

وتعود ملكية السفينة لـ"موينكل كيميكال تانكرز إيه إس"، وهي شركة مقرها الرئيسي في بيرغن في النروج.

وجاء الهجوم على السفينة مع تزايد التهديدات من "جماعة أنصار الله" في اليمن على السفن التجارية في المنطقة بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

ولم يعلن الحوثيون بعد مسؤوليتهم عن الهجوم، على الرغم من أن المتحدث العسكري باسمهم العميد يحيى سريع، سبق أن قال إن إعلانا مهما سيصدر منهم قريبا.