اختارت الغرفة السّفلى في البرلمان البولندي، زعيم التّحالف المؤيّد للاتحاد الأوروبي دونالد توسك، لتولّي رئاسة الحكومة. وقد صوّت 248 نائبًا لصالح تكليف توسك تشكيل الحكومة، فيما بلغ عدد المعارضين 201.
وكانت قد رفضت الغرفة السّفلى، حيث يحظى الموالون للاتحاد الأوروبي بأغلبيّة، في وقت سابق الإثنين اقتراح تشكيل القوميّين الشّعبويّين حكومة جديدة.
وأشار توسك، بعد اختياره لتولّي رئاسة الحكومة، إلى أنّه "يوم عظيم لكلّ الّذين آمنوا طوال سنوات عدّة بأنّ الأمور ستتحسّن، وبأنّنا سنطرد الظلمات والشّر"، لافتًا إلى أنّ "اعتبارًا من الغد، سنكون قادرين على تصحيح الأخطاء، بحيث يشعر الجميع أنّهم في وطنهم في بولندا".
وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي قد عرض في خطاب أمام البرلمان، سياسته العامّة، لكنّ المجلس سحب الثّقة منه، إذ صوّت على حجب الثّقة 266 نائبًا مقابل 190 صوتًا.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان البولندي اختار دونالد توسك لتولي رئاسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.