البرلمان البولندي اختار دونالد توسك لتولي رئاسة الحكومة

اختارت الغرفة السّفلى في البرلمان البولندي، زعيم التّحالف المؤيّد للاتحاد الأوروبي ​دونالد توسك​، لتولّي رئاسة الحكومة. وقد صوّت 248 نائبًا لصالح تكليف توسك تشكيل الحكومة، فيما بلغ عدد المعارضين 201.

وكانت قد رفضت الغرفة السّفلى، حيث يحظى الموالون للاتحاد الأوروبي بأغلبيّة، في وقت سابق الإثنين اقتراح تشكيل القوميّين الشّعبويّين حكومة جديدة.

وأشار توسك، بعد اختياره لتولّي رئاسة الحكومة، إلى أنّه "يوم عظيم لكلّ الّذين آمنوا طوال سنوات عدّة بأنّ الأمور ستتحسّن، وبأنّنا سنطرد الظلمات والشّر"، لافتًا إلى أنّ "اعتبارًا من الغد، سنكون قادرين على تصحيح الأخطاء، بحيث يشعر الجميع أنّهم في وطنهم في ​بولندا​".

وكان رئيس الوزراء البولندي ​ماتيوش مورافيتسكي​ قد عرض في خطاب أمام البرلمان، سياسته العامّة، لكنّ المجلس سحب الثّقة منه، إذ صوّت على حجب الثّقة 266 نائبًا مقابل 190 صوتًا.