الدفاع الروسية: دمَّرنا مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "أطقم الطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات (فاغوت) التابعة للمجموعة الغربية الروسية، رصدت ودمرت مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك".

ولفتت الوزارة، إلى أن "طائرة استطلاع مسيرة رصدت المواقع الأوكرانية على بعد حوالي كيلومترين من المواقع الروسية"، موضحةً أن "أطقم الطائرات المسيرة والاستطلاع الجوي يعملون بشكل مستمر".

وكانت قد حذّرت مديرة مكتب البيت الأبيض للإدارة والموازنة شالاندا يانغ، الكونغرس، من أن "الفشل في الاتفاق على تمويل جديد لأوكرانيا بحلول نهاية العام سيشلّ كييف ميدانيا في معركتها ضد القوات الروسية".

وأفادت يانغ، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب، بأن "الوقت ينفد سريعا لدعم معركة أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية"، مضيفةً "لكي أكون واضحة، اذا لم يتحرك الكونغرس بحلول نهاية العام ستنفد لدينا الموارد اللازمة لتسليم المزيد من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا".