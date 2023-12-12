كيربي: مؤتمر "كوب28" آخر فرصة للحفاظ على هدف حصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة

توجّه المبعوث الأميركي للمناخ ​جون كيري​، قبيل اختتام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب28) المنعقد في دبي، إلى رؤساء وفود الدّول، قائلًا: "لقد دعا كثر من بيننا، العالم إلى التّخلّي التّدريجي عن ​الوقود الأحفوري​. أظنّ أنّ معظمكم هنا يرفض أن يكون جزءًا من المهزلة".

وشدّد على أنّه "آخر مؤتمر كوب ستُتاح لنا فيه فرصة الإبقاء على هدف حصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئويّة، قابل للتّحقيق"، مشيرًا إلى "أنّني لا أعتقد أنّ أحدًا هنا، يريد أن يرتبط بالفشل في الارتقاء إلى مستوى هذه المسؤوليّة".

وجاء كلام كيري بعد ساعات على طرح رئيس "كوب28" الإماراتي ​سلطان الجابر​، مسودّة اتفاق نهائي للمؤتمر لا تشير إلى "الاستغناء" عن الوقود الأحفوري، ما خيّب آمال ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الاتحاد الأوروبي​ والدّول الجزريّة الصّغيرة الأكثر عرضةً لتداعيات تغير المناخ".

ويدعو النّص بشكل خاص إلى "خفض استهلاك الوقود الأحفوري واستهلاكه... على نحو يتيح الوصول إلى صافي الصّفر (الحياد الكربوني) من الآن وحتّى سنة 2050"، لكنّه لم يستخدم كلمة "الاستغناء" عن ​النفط​ أو ​الغاز​ أو الفحم، الّتي تمثّل المصادر الرّئيسة للغازات الدّفيئة.