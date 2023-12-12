الملك الأردني: لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب بلدنا

أكد الملك الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه "لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن"، لافتاً الى "الأردن واثق بنفسه وقوي بوعي شعبه وبقوة جيشه وأجهزته الأمنية".

وشدد عبد الله الثاني، خلال لقائه رؤساء هيئة الأركان المشتركة وعددا من مدراء الأجهزة الأمنية المتقاعدين في قصر الحسينية، على أن الأردن "يرفض أية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأشار إلى أن "موقف الأردن ثابت بضرورة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة"، مؤكداً على "ضرورة تكثيف الجهود العربية وتوحيدها للضغط لوقف إطلاق النار في غزة"، داعيا إلى "عدم الالتفات إلى الأصوات التي تحاول إبعاد الأردن عن خدمة الأشقاء والدفاع عنهم".