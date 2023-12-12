انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاء في تقرير البعثة: "وقع مركز زلزال على بعد 890 كيلومترا جنوب غرب مدينة ألماتا في كازاخستان، وبلغت قوتها 5.7 درجة".
وفي 7 أكتوبر الماضي وقع زلزال بالقرب من مدينة هرات الأفغانية، وبلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر.
ووفقا البيانات الأخيرة، أسفر الزلزال عن مصرع 2.5 ألف شخص وتشريد عشرات الآلاف.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
وفي 7 أكتوبر الماضي وقع زلزال بالقرب من مدينة هرات الأفغانية، وبلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر.
ووفقا البيانات الأخيرة، أسفر الزلزال عن مصرع 2.5 ألف شخص وتشريد عشرات الآلاف.