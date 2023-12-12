الرئيس الصيني وصل إلى فيتنام في زيارة دولة للمرة الأولى منذ 6 سنوات

وصل الرّئيس الصّيني ​شي جينبينغ​ إلى هانوي عاصمة ​فيتنام​، للمرّة الأولى منذ ست سنوات، في إطار زيارة دولة. وسيلتقي شي زعيم الحزب الشّيوعي الحاكم في فيتنام نغوين فو ترونغ، الّذي عزّز العلاقات الدّبلوماسيّة مع واشنطن، خلال زيارة دولة أجراها الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ في أيلول الماضي. وأتت زيارة بايدن في إطار جهود ​الولايات المتحدة الأميركية​ عبر العالك، لاحتواء قوّة ​الصين​ الاقتصاديّة المتنامية، وضمان إمدادات واشنطن من المواد الأساسيّة الضّروريّة للصّناعات التّكنولوجيّة المتطوّرة.

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