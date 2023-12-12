أهالي علما الشعب ناشدوا المعنيين بقطاع الطاقة ضرورة إعادة التيار الكهربائي إلى البلدة

ناشد أهالي بلدة ​علما الشعب​ الحدودية في القطاع الغربي، المعنيّين في قطاع الطّاقة، "ضرورة إيجاد حلّ لموضوع ​التيار الكهربائي​ في البلدة، وإصلاح عطل طرأ منذ أكثر من 21 يومًا، فيما أغلبيّة البلدات هناك تنعم بالكهرباء".

وأكّد أهالي البلدة أنّ "انقطاع التّيّار من المحتّم أن ينعكس على المياه، إذ باتوا غير قادرين على تأمين المياه بسبب الانقطاع الدّائم للكهرباء".