رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن أي عمل تشريعي في لبنان يجب أن يبدأ من سن القوانين لاستعادة الأموال المحولة من الخارج والاموال المنهوبة، كما يجب تطبيق القوانين لاعادة هيكلة المصارف وحفظ حقوق المودعين.
واضاف المرصد :"حتى الساعة لم تتم محاسبة المرتكبين الذين اوصلوا لبنان إلى الانهيار ولا يمكن الاستمرار على قاعدة "عفا الله عما مضى" بل يجب السعي للكشف عما حصل طيلة الحقبة الماضية ومن هنا تبدأ عملية النهوض".
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد الاوروبي: أي عمل تشريعي في لبنان يجب أن يبدأ من سن القوانين لاستعادة الأموال المنهوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.