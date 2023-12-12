المرصد الاوروبي: أي عمل تشريعي في لبنان يجب أن يبدأ من سن القوانين لاستعادة الأموال المنهوبة

رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن أي عمل تشريعي في لبنان يجب أن يبدأ من سن القوانين لاستعادة الأموال المحولة من الخارج والاموال المنهوبة، كما يجب تطبيق القوانين لاعادة هيكلة المصارف وحفظ حقوق المودعين.

واضاف المرصد :"حتى الساعة لم تتم محاسبة المرتكبين الذين اوصلوا لبنان إلى الانهيار ولا يمكن الاستمرار على قاعدة "عفا الله عما مضى" بل يجب السعي للكشف عما حصل طيلة الحقبة الماضية ومن هنا تبدأ عملية النهوض".