حرفوش مرحباً بكل زائر ومحب لطرابلس: أعيدوا لنا معكم العائلات التي بخروجها أضحينا بالظلام

أشار الرئيس الفخري للحوار والتنوع للبرلمان الأوروبي عمر حرفوش، في تصريح له، إلى أنه "عندما كنت أصدق اسطورة أن طرابلس ضحية مؤامرة لبنانية واقليمية ودولية لحرمانها، اكتشفت خلال سنة ونصف من حملتي الانتخابية أن من يخاف أن تتطور وتنهض هم زعمائها ومؤجوريهم".

ولفت إلى أنه "جئت لطرابلس بمليارين من المشاريع الإنمائية والاجتماعية والبنى التحتية واستقبلني اهلها بمحبة وانفتاح، وهم اهلي حيث ولدت وترعرعت وتدرجت في مدارسها وتعلمت البيانو فيها"، موضحاً أنه "عندما شعر زعمائهما ان الطرابلسيين من الممكن أن يعيشوا بشكل أفضل أفضل بدأو يهاجموني ويجيشون الميليشيات لعرقلة تحركاتي ورجم مهرجاناتي بالحجارة والتهديد بحرق الرابطة الثقافية، حيث كنت احضر لعزف البيانو مع فرقتي الموسيقية، بالإضافة إلى "حملة الافتراءات واختلاق الجرائم وتشويه السمعة".

وأوضح أنهم "أوصلوا من النواب من يناسبهم والذين لم يقوموا بأي نشاط أو تحسين للمدينة منذ انتخابهم، لا بل تراجعت الاوضاع في طرابلس للاسوء".

وتابع: "ها هي زيارة رئيس حزب لبناني كبير من الطائفة المسيحية، والذي يخاطر ويزور مدينتي الحبيبة للمساهمة بترميم احيائها القديمة وواجهات شوراعها المهرهرة، وعوضاً ان نستقبله بالحفاوة - بغض النظر عن انتمائه السياسي - بعد أن هّجرنا قصراً ما تبقى من مسيحيينا إلى افول المدينة قرب البحر أو الجرود أو مدن لبنانية أخرى أو حتى الاغتراب، ها بنا نرفض زيارته ونرشقه بالخضرة التي كان أولى بنا ان نهديها للفقراء"، قائلاً: "ونقول عن نفسنا مسلمين ومؤمنين.. يا عيب الشوم علينا".

وأضاف حرفوش: "أهلًا بكل زائر وكل محب وكل مهتم بالمساعدة اياً كان، من جبران باسيل إلى سليمان فرنجية إلى سمير جعجع أو سامي ونديم الجميل وغيرهم من الطائفة الكريمة، التي طالما أعطتنا المدرسين والأطباء والمهندسين والكتاب والشعراء والموسيقيين والفنانين.. اهلاً بكم بطرابلس لبنان، وأُعيدوا لنا معكم العائلات التي بخروجها أضحينا بالظلام".