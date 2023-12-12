بورعد افتتح معرض الميلاد في المعهد الفني الأنطوني: إرادة الحياة أقوى من الموت

إفتتح المعهد الفني الأنطوني معرض الميلاد السنوي في رحاب مركزه في الدكوانه بحضور الأب العام للرهبانية الانطونية المارونية الاباتي جوزف بو رعد.

وفي كلمة ترحيبية، اشار مدير المعهد الفني الانطوني الاب شربل بو عبود، الى ان "حضوركم اليوم يشدّدُ العزيمة ويعكسُ فينا الرجاء والاصرار على مواصلة هذا العمل الفني، وها إن بركتكم تحلُّ علينا وفي زوايا هذا الصرح، بركةَ سلامٍ ونِعَم،

فالشكر للرب على ما أنعم به علينا من بركات".

ولفت الى ان "فيما نصلي معكم من اجل اطفال غزة، نسألُ طفلَ المغارة ان يولدَ في قلوبنا رحمةً وحياة وان يضيءَ مولدُه ظلمةَ القلوب وينقُلَنا إلى نور المعرفة والإدراك".

بدوره، شدد الاباتي بو رعد على "إرادة الحياة بالرغم من السواد الذي يلف منطقتنا وان الحياة أقوى من الموت ولو كان الخجل يصيبنا مما يحدث في أرض المهد، إلا أن الإرادة بالاستمرار تمنحنا هذه القوة لنكون إشراقة الميلاد".

وتلاها كلمة شوقي ساسي ممثل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتصى، لافتا الى أن "فلسطين تبكي أبناءها وتابى أن ننعزى، كما ولفت النظر على أهمية الأعياد لمختلف أبناء الوطن والتي يراها كفرصة لنتشارك بها كابناء للوطن الواحد".

وحضر الافتتاح نائب الرئيس العام الاب بطرس عازار والمدبرَين الابوين بشارة إيليا وابراهيم بو راجل ولفيف من الآباء وشخصيات سياسية واجتماعية ووزير الثقافة محمد وسام المرتضى ممثلًأ بشوقي ساسين، رئيس اللجنة الوطنية للاونيسكوا.