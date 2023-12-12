منظمة الصحة العالمية: قلقون بشأن احتجاز العاملين الصحيين في غزة

ابدت منظمة الصحة العالمية قلقها بشأن احتجاز العاملين الصحيين في غزة، لافتة الى ان "تم اعتقال بعض موظفينا وموظفي الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء توجههم إلى المستشفى الأهلي بغزة".

واكدت منظمة الصحة العالمية انه "تم إيقاف بعثة بقيادة المنظمة إلى المستشفى الأهلي مرتين عند نقطة تفتيش شمال غزة".