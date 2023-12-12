الخليج الإماراتية: النظام الدولي الذي تريد أميركا تأبيده هو نظام القوة والحروب الدائمة والهيمنة والانتقائية

أشارت صحيفة "الخليج" الإماراتية إلى أن "الرئيس الأميركي جو بايدن يدأب وغيره من المسؤولين الأميركيين على استخدام مصطلح "النظام الدولي القائم على القواعد"، وذلك في مؤتمراتهم الصحفية واللقاءات الدولية، مؤكدين الحاجة للحفاظ عليه، من دون أن يُفصحوا عن ماهية هذا النظام، وما هي قواعده بالضبط، لكن من الواضح أنه يعني الإبقاء على النظام الدولي القائم الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، ورفض قيام نظام دولي جديد أكثر عدلاً ومساواة وإنسانية وأخلاقية".

ورأت أن "النظام الذي تريد الولايات المتحدة تأبيده هو نظام القوة والحروب الدائمة والهيمنة والانتقائية، الذي يلغي القانون الدولي ودور المنظمة الدولية، ويُعلي من القواعد والقوانين الأميركية ويفرضها على العالم"، موضحة أن "هذا المصطلح ليس جديداً في الواقع، فقد استخدمته الولايات المتحدة إبّان الحرب على العراق وغزوه عام 2003؛ لتبرير الغزو من دون تفويض من الأمم المتحدة، وهي تعاود استرجاعه الآن؛ لتبرير رفضها قيام نظام دولي جديد، والمضي في ممارسة سياسة الهيمنة، وشن الحروب بالوكالة كما في أوكرانيا، وتصعيد الصراعات كما الحال مع الصين، وفرض العقوبات الاقتصادية الجائرة على الدول التي ترفض سياساتها".

واعتبرت أن "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فضحت هذا المصطلح، وعرّته من كل معانيه أمام المجتمع الدولي؛ إذ اتضح أن مصطلح النظام القائم على القواعد، هو نظام بديل للقانون الدولي ويهدده"، لافتة إلى أن "السلوك الأميركي الأخير في مجلس الأمن في تعطيل مشروع قرار قدّمته دولة الإمارات باسم المجموعة العربية والإسلامية وبتأييد أكثر من مئة دولة، لوقف إطلاق النار في غزة لدواعٍ إنسانية، يؤكد أن القواعد الأميركية المشار إليها هي قواعد لا إنسانية ولا أخلاقية، وتتعارض بالمطلق مع القانون الدولي والإنساني، وتشكل تحدياً للرأي العام العالمي، وحتى لجزء وازن من الرأي العام الأميركي الذي يرفض حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة".