توقف أكبر مشغل للإنترنت والاتصالات في أوكرانيا عن العمل في جميع أنحاء البلاد

توقفت شركة Kyivstar أكبر مشغل للإنترنت والاتصالات في أوكرانيا عن العمل في جميع أنحاء البلاد، كما توقف موقع الشركة عن العمل.

وذكرت قناة "Espreso.tv" التلفزيونية الأوكرانية، "صباح اليوم الثلاثاء، حدث عطل في عمل شركة الاتصالات Kyivstar ويشكو المستخدمون من انقطاع الاتصالات والإنترنيت وعدم القدرة على الدخول إلى موقع الشركة المشغلة".

وأعلنت سلطات مدينة كييف يوم الجمعة الماضي وقف حركة القطارات بين محطتي ليبيدسكايا وديميفسكايا من خط المترو الأزرق، بسبب الضغط في النفق وظهور تشققات في جدرانه، ما أدى إلى تدفق المياه إليه.