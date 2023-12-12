نتانياهو: سننشئ في قطاع غزة بعد الحرب إدارة مدنية وسيعاد تأهيله بقيادة السلطة الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان "قطاع غزة سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد الحرب"، مشيرا الى انه " سننشئ في قطاع غزة بعد الحرب إدارة مدنية وسيعاد تأهيله بقيادة السلطة الفلسطينية".

وكان نتانياهو قد لفت في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية و الأمن بالكنيست الاسرائيلي أمس، الى ان "الفرق بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية هو أن حماس تريد تدميرنا الآن، والسلطة تريد أن تفعل ذلك على مراحل، وإسرائيل ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن في غزة في اليوم الذي يلي الحرب".

وذكر نتانياهو بان الخطة الإسرائيلية بشأن قطاع غزة في اليوم التالي للقتال ستتضمن منطقة عازلة بين الغلاف والقطاع، وسيتم تمويل إعادة تأهيل غزة من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.