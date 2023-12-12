"تايمز أوف إسرائيل": إدارة بايدن مقتنعة أن نتانياهو بدأ بإجراء حملة انتخابية مع تصعيد خطابه ضد السلطة الفلسطينية

أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، الى أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مقتنعة بشكل متزايد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بدأ إجراء حملة انتخابية مع تصعيد رئيس الوزراء خطابه ضد السلطة الفلسطينية".
وبحسب الصحيفة، لفت أحد المسؤولين الى أن "هذا ليس نهجا على مستوى الحكومة. إنه صادر بشكل أساسي من رئيس الوزراء، وهو أمر مثير للاهتمام"، معتبرةً أن "ربط دوافع نتنياهو بالمصالح السياسية بدلا من المصالح الأمنية يكشف عن الإحباط المتزايد في واشنطن تجاه رئيس الوزراء".
وذكر أحد المسؤولين الأميركيين أن "اقتباسات مماثلة تسربت أيضا إلى وسائل إعلام عبرية في وقت سابق من هذا الشهر، مما عزز الاعتقاد في واشنطن بأن نتنياهو يخوض حملة انتخابية".
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