أفادت بيانات خدمة "جداول ياندكس" بـ"تأجيل وإلغاء 24 رحلة جوية في مطارات العاصمة الروسية موسكو".

ووفقا لبيانات الخدمة عند الساعة 6.55 بتوقيت موسكو، فقد تأخرت عن موعدها ثماني رحلات في مطار فنوكوفو وتم إلغاء رحلتين، وفي مطار دوموديدوفو تأخرت 12 رحلة وألغيت ثلاث رحلات أخرى. وفي مطار شيريميتيفو تأخرت أربع رحلات جوية.

وذكر مركز الأرصاد الجوية أنه "من المتوقع اليوم الثلاثاء تسجيل تساقط كثيف للثلوج في موسكو مصحوب بالعواصف، في ظل 6 درجات تحت الصفر".