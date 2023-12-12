شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة سوريجاو ديل سور في الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن مركز الزلزال وقع على بعد 76 كلم، من منطقة كاجويت الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 190 كلم. ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

زلزال الفلبين السابق

وكان زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر قد ضرب الفلبين نفي المقاطعة الأسبوع الماضي.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن مركز الزلزال وقع على بعد 61 كيلومترًا من بلدية هيناتوان الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 100 كيلومتر.