المتحدث باسم الأونروا: مئات الآلاف من الفلسطينيين في شمال غزة يتعرضون لما يشبه المجاعة.. و1.3 مليون يتواجدون قرب الحدود المصرية في أوضاع بائسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم الأونروا “عدنان أبو حسنة”، أن هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين في شمال غزة يتعرضون لما يشبه المجاعة، بسبب نقص المواد الغذائية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن قرابة 1.3 مليون نازح فلسطيني يتواجدون قرب الحدود المصرية في أوضاع إنسانية بائسة.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة، يزداد سوءا مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع المحاصر.

وأفاد بأن المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع عبر معبر رفح لا تكفي الحاجات الإنسانية لسكان القطاع.