شكرا لقرائتكم خبر عن النائب شحاتة أبو زيد: الانتخابات تشهد إقبالا كبيرا فى مظهر حضارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة وعضو مجلس النواب عن دائرة أطفيح محافظة الجيزة، أن الانتخابات الرئاسية تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الناخبين.

وأوضح النائب شحاتة أبو زيد، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، خلال مسيرة الداعمين فى الانتخابات الرئاسية أن هناك مظهراً حضارياً أثناء العملية الانتخابية وندعو الناس للنزول والمشاركة.