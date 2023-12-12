برلمانيون: الشعب المصرى ضرب أروع الأمثلة فى الممارسة الديمقراطية

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القاهرة - سامية سيد - حاز حجم الإقبال غير المسبوق في الانتخابات الرئاسية 2024، على إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، مؤكدين أن المصريين ضربوا أروع الأمثله في الممارسة الديمقراطية، وأكدوا للعالم أجمع من خلال حجم المشاركة "غير المسبوقة" فى هذه الانتخابات، مدي حرصهم فى الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.

وفي هذا السياق أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن كل المؤشرات تؤكد أن الانتخابات الرئاسية كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح مصر وشعبها العظيم، مشيداً بالمظاهر الحضارية والمشرفة لكل الأسر المصرية أمام اللجان الانتخابية فى هذه الانتخابات التي تختتم أعمالها اليوم.

وأضاف " أباظة " فى تصريحات صحفية اليوم، إن رسالة المصريين كانت واضحة للعالم كله ومفادها أن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية في مصر يعتبرها كل المصريين أمرًا حيويًا وضروريًا في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وأن الانتخابات الرئاسية هي فرصة للشعب المصري لتحديد مستقبلهم السياسي، وتأثيرهم على القرارات الحكومية والسياسية التي تؤثر في حياتهم اليومية، قائلاً: "مبروك لمصر وشعبها العظيم فى النجاحات الكبيرة التى حققتها هذه الانتخابات، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك الإشادة الكبيرة من مختلف وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الاقليمية والعربية والدولية بهذه الانتخابات".

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة كل التحية والتقدير للأسر المصرية بجميع أفرادها وفى مقدمتهم سيدات مصر العظيمات وشبابها الواعد الذين تصدروا المشهد الانتخابى وسط انبهار اقليمى وعربى ودولى بالمشاركة السياسية للمصريين فى هذا الاستحقاق الانتخابي المهم موجهاً التحية أيضاً للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاء مصر الشرفاء الذين واصلوا العمل بكل حب واحترافية واخلاص من اجل صنع مستقبل افضل مصر وشعبها.

من جانبه قال الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن حشود الجماهير فى الانتخابات الرئاسية التى تختتم أعمالها اليوم وبعد 3 أيام لم تشهدها مصر من قبل مقارنة بجميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، مشيراً إلي أن صورة المصريين ومشاركتهم فى هذه الانتخابات فاقت كل التصورات وأبهرت العالم، مؤكداً أن الشعب المصرى العظيم ضرب أروع الأمثلة فى الممارسة الديمقراطية وأكد للعالم كله حرصه فى الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.

وأشار الدكتور محمد عبد الحميد إلى أن ما شهدته مصر من انجازات ونجاحات متتالية وتنمية غير مسبوقة في مختلف المجالات خلال خلال العشر السنوات الماضية دفع المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية لإعلان دعمهم ووقوفهم الدولة المصرية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية، مؤكداً أن الوضع الراهن في المنطقة والصراعات المستمرة في المنطقة المحيطة بمصر يجعلان الدعم والمساندة للدولة المصرية فى هذه الانتخابات أمرًا ضروريًا لمواجهة شتى التحديات الأمنية والسياسية.

ولفت الدكتور محمد عبد الحميد، إلي إن الدولة المصرية رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهتها إلا أنها تسعى لدفع عجلة الإنتاج على مستوى القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، خاصة أن الدولة اعطت اولوية قصوى لدعم قطاعى الزراعة والصناعة وتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر وتنمية المشروعات الصغيرة، مؤكداً أن مصر حققت نجاحات اقتصادية كبيرة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.

كذلك أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن مشاركة المصريين من الاسر المصرية برجالها ونسائها وشبابها أبهرت العالم بحبهم لوطنهم، وأكدت للعالم كله أن المصريين لديهم أكبر اهتمام للمشاركة الكبيرة فى الانتخابات الرئاسية التى تختتم أعمالها اليوم الثلاثاء المقبل.

وقال " المنزلاوى " في تصريحات صحفية، إن المصريين أكدوا أمام العالم من خلال مشاركتهم الكبيرة فى هذه الانتخابات أنهم على وعى كبير وحقيقى بأن هذه الانتخابات تحديداً تختلف عن جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة لعدة اعتبارات فى مقدمتها الظروف الإقليمية الصعبة والمعقدة التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين، إضافة إلى الظروف الدولية التى يمر بها العالم حالياً.

وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن تصويت المصريين من السيدات والرجال والشباب فى هذه الانتخابات كان هدفه الرئيسى دعمهم لاستقرار وأمن مصر والحفاظ على حدودها ولاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى ولمزيد من التطوير والتحديث للصناعة والتعليم والصحة والزراعة ولتحقيق امال وطموحات الشعب المصرى العظيم، مؤكداً أن كل المصريين الشرفاء خرجوا على مدى 3 أيام للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ووقفوا في طوابير كبيرة حتى يدرك العالم أجمع عظمة المصريين وتأييدهم للدولة المصرية في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي تمر به المنطقة والعالم كله.