عبد الفتاح عبد المنعم يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية ويؤكد: واجب وطنى

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القاهرة - سامية سيد - أدلى الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم، رئيس التحرير التنفيذي لـ ”الخليج 365”، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة الشهيد حازم إبراهيم بالعجوزة بمحافظة الجيزة.

وأكد عبد المنعم، على أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري تساهم في تعزيز الوحدة والتضامن والتكافل الاجتماعى، وترفع من مستوى الوعي السياسي فى المجتمع وهو ما يؤثر بالإيجاب على الحياة السياسية ككل، إضافة للحفاظ علي الاستقرار الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع.

وتابع رئيس التحرير التنفيذي:" المشاركة في الانتخابات رسالة للعالم بشأن اصطفاف الشعب المصرى خلف الدولة المصرية في ظل ما تشهده المنطقة من توترات ومن ثم هذه المشاركة والحشد الانتخابى الكبير يعنى حرص الجميع على الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، ومن ثم العالم اجمع أيقن ان الشعب المصرى على قلب رجل واحد.

وأكد عبد المنعم، أن المشاركة الكبيرة ناتجة عن حالة الوعي لدى الشعب المصرى أيضا، وأننا نمر بظروف خاصة تتطلب من الجميع التكاتف خلف الدولة المصرية، لافتا إلى أن وجود 3 مرشحين في الانتخابات الرئاسية انعكس بالإيجاب على عملية الحشد، إضافة للأوضاع الجارية في غزة، والتي تتطلب من الجميع دعم وحدة الصف المصرى لمواجهة أية تحديات.

وأشاد عبد المنعم، بالتيسيرات الكبيرة التي تقدمها الهيئة الوطنية في السباق الانتخابى، وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتتمتع بالاستقلالية، مما ساهم في زيادة الإقبال على العملية الانتخابية، مؤكدا:" المشاركة واجب وطني واستحقاق دستوري على الجميع".

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية. وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم، رئيس التحرير التنفيذي لـ الخليج 365



الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم، رئيس التحرير التنفيذي لـ الخليج 365



الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم، رئيس التحرير التنفيذي لـ الخليج 365



الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم، رئيس التحرير التنفيذي لـ الخليج 365



الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم، رئيس التحرير التنفيذي لـ الخليج 365



الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم، رئيس التحرير التنفيذي لـ الخليج 365



الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم، رئيس التحرير التنفيذي لـ الخليج 365



الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم، رئيس التحرير التنفيذي لـ الخليج 365



الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم، رئيس التحرير التنفيذي لـ الخليج 365



الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم، رئيس التحرير التنفيذي لـ الخليج 365