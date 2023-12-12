شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الجالى بعد الإدلاء بصوته: المصريون صوّتوا للحاضر والمستقبل بوعى وثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى الكاتب الصحفى محمد الجالى، مدير تحرير ”الخليج 365” بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد "الجالى"، عقب الإدلاء بصوته فى محافظة الجيزة، أن المصريين أثبتوا وعيهم الكبير، من خلال المشاركة بكثافة منذ اليوم الأول للانتخابات، مشيرًا إلى أنه رغم العدد الكبير الذى كان متواجدًا بلجنته الانتخابية، إلا أنه لم يستغرق سوى بضع دقائق للإدلاء بصوته، مشيدًا برجال الشرطة والقضاء على ما يبذلونه من مجهودات ليسير مهمة الناخبين.

وقال "الجالى":"شاهدنا الملايين أمام لجان الاقتراع فى أجواء احتفالية تصوّت للحاضر والمستقبل، بعزيمة لا تلين، وثقة ووعى لم يتأثرا بزيف المحرضين"، مشيرًا إلى أن هذه الملايين أوصلت رسالة للعالم بأن المصريين على قلب رجل واحد خلف وطنهم لمواجهة التحديات والأخطار التى تحيط بالوطن.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية. وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



الكاتب الصحفى محمد الجالى، مدير تحرير الخليج 365 (1)



الكاتب الصحفى محمد الجالى، مدير تحرير الخليج 365 (2)