شكرا لقرائتكم خبر عن سنة أولى انتخاب.. شاب: تميت 18 سنة وسعيد بأول مشاركة لى فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة المركز الصحي بمنشأة البكارى بالجيزة إقبال كبير من جانب الشباب وحرصهم علي المشاركة في الإنتخابات الرئاسية والتعبير عن رأيهم.
وعبر الشاب مروان خالد عن فرحته في المشاركة في الإنتخابات والإدلاء بصوته، قائلا: فرحان أني تميت 18 سنة علشان أقدر أشارك ولأول مرة أصوت في الانتخابات وأعبر عن رأيي".
وأضاف: ما يحدث وما نشهده من أجواء الإنتخابات يجعلنا نشعر بالفخر من الحرية التي نشهدها فس بلادنا ونعبر عن رأينا كشباب في ظل ما نشهده من أحداث دامية في البلاد المجاورة لنا.
وشهدت لجنة المركز الصحي بمنشأه البكارى بمحافظة الجيزة توافد أعداد كبيرة من المواطنين خاصة السيدات أمام اللجنه بالمركز الصحي بمنشأه البكارى، وتم توفير أماكن لإستراحات المواطنين لحين الدخول إلي اللجنة بسهولة وسلاسة للإدلاء بصوتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.
وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
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