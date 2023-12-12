شكرا لقرائتكم خبر عن سنة أولى انتخاب.. شاب: تميت 18 سنة وسعيد بأول مشاركة لى فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة المركز الصحي بمنشأة البكارى بالجيزة إقبال كبير من جانب الشباب وحرصهم علي المشاركة في الإنتخابات الرئاسية والتعبير عن رأيهم.

وعبر الشاب مروان خالد عن فرحته في المشاركة في الإنتخابات والإدلاء بصوته، قائلا: فرحان أني تميت 18 سنة علشان أقدر أشارك ولأول مرة أصوت في الانتخابات وأعبر عن رأيي".

وأضاف: ما يحدث وما نشهده من أجواء الإنتخابات يجعلنا نشعر بالفخر من الحرية التي نشهدها فس بلادنا ونعبر عن رأينا كشباب في ظل ما نشهده من أحداث دامية في البلاد المجاورة لنا.

وشهدت لجنة المركز الصحي بمنشأه البكارى بمحافظة الجيزة توافد أعداد كبيرة من المواطنين خاصة السيدات أمام اللجنه بالمركز الصحي بمنشأه البكارى، وتم توفير أماكن لإستراحات المواطنين لحين الدخول إلي اللجنة بسهولة وسلاسة للإدلاء بصوتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.