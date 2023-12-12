شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير بالبدرشين أمام صناديق الاقتراع فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زحفت أعداد كبيرة من الناخبين في دائرة البدرشين، نحو صناديق الاقتراع للتصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2021.

شهدت مدارس مصطفي أبو زيد وأحمد عرابي بالبدرشين وعبد المنعم بدوي في أبو روجوان إقبال كثيف مع فتح أبواب التصويت في اليوم الثالث من العرس الانتخابي.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.