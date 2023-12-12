شكرا لقرائتكم خبر عن حملة عبد السند يمامة: نواصل متابعة الانتخابات وجولة تفقدية بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال ياسر الهضيبى المتحدث الرسمى للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن غرفة العمليات المركزية للحملة تواصل متابعة ورصد سير العملية الانتخابية على مدار اليوم الثالث على التوالى، وبعد انتهاء اليوم وغلق اللجان أمام الناخبين سيتم متابعة عمليات الفرز والوقوف على النتائج الأولية لصالح الدكتور عبدالسند يمامة.
وأوضح " الهضيبي"، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدكتور عبدالسند يمامة سيجرى عدة جولات في شبرا ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة، تشمل جولة ميدانية بمدرسة قومية الأهرام، ومدرسة الرشيد القومية بقسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.
وكانت قد أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، أن غرفة عمليات الوفد لم ترصد أى خروقات في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية
وأكد الصباحي أن نسب الإقبال فى تزايد وهو ما رصدته الغرفة أمس واليوم.
انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
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