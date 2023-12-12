شكرا لقرائتكم خبر عن حملة عبد السند يمامة: نواصل متابعة الانتخابات وجولة تفقدية بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ياسر الهضيبى المتحدث الرسمى للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن غرفة العمليات المركزية للحملة تواصل متابعة ورصد سير العملية الانتخابية على مدار اليوم الثالث على التوالى، وبعد انتهاء اليوم وغلق اللجان أمام الناخبين سيتم متابعة عمليات الفرز والوقوف على النتائج الأولية لصالح الدكتور عبدالسند يمامة.

وأوضح " الهضيبي"، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدكتور عبدالسند يمامة سيجرى عدة جولات في شبرا ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة، تشمل جولة ميدانية بمدرسة قومية الأهرام، ومدرسة الرشيد القومية بقسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

وكانت قد أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، أن غرفة عمليات الوفد لم ترصد أى خروقات في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

وأكد الصباحي أن نسب الإقبال فى تزايد وهو ما رصدته الغرفة أمس واليوم.