شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "طاقة النواب": نسبة المشاركة بالانتخابات غير مسبوقة وقدموا للعالم نموذجا رائعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المصريين من خلال مشاركتهم الكبيرة فى الانتخابات الرئاسية التى تختتم أعمالها اليوم الثلاثاء بعثوا برسالة واضحة للعالم أجمع مفادها أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ولا بد من التفاعل معهز

وقال " السويدى " فى تصريحات صحفية اليوم، إن المصريين أكدوا للعالم بأنهم على وعى وإدراك كاملين بما يدور من أحداث صعبة ومعقدة داخل منطقة الشرق الأوسط والعالم كله، وأنهم كانوا حريصين كل الحرص على اختيار وانتخاب الرئيس القادم لمصر والذى لديه القدرة فى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحماية حدود الوطن.

وأضاف "السويدي"، أن المشاركة من المصريين بكثافة في العملية الانتخابية عبرت بكل الصدق والأمانة عن المكانة الكبيرة التى تتمتع بها مصر على مختلف الأصعدة السياسية الإقليمية والعربية والدولية.

ووجه النائب طلعت السويدى تحية قلبية لكل المصريين بصفة عامة ولأهالى وجماهير بمحافظة الشرقية بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص أهالى وجماهير ديرب نجم والإبراهيم، مؤكداً أن المشاركة الكبيرة من المصريين نتج عنها وصول نسبة المشاركة فى هذه الانتخابات ممن لهم حق الانتخاب إلى 45 % خلال اليومين الماضيين وهى نسبة غير مسبوقة فى تاريخ جميع الانتخابات المصرية مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة وهذه النسبة سوف ترتفع من خلال توجه الناخبين اليوم إلى اللجان الانتخابية فى ختام هذا العرس الديمقراطى الرائع.

وأشار النائب طلعت السويدى إلى أن المصريين قدموا للعالم نموذجاً رائعاً ومتفرداً في الممارسة الديمقراطية الصحيحة والاصطفاف خلف الوطن مدركين دقة المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والمنطقة والعالم، وأن لديهم من الحس الوطني والوعي الفكري والحضاري ما جعلهم حريصين كل الحرص على ممارسة حقهم الدستورى فى هذه الانتخابات بصورة مشرفة أبهرت العالم كله.