شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمزى نائب التنسيقية يدلى بصوته.. ويؤكد: المشاركة تعبير عن الإرادة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى النائب أحمد رمزى، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل لجنة مدرسة الشهيد العميد سرور أحمد سرور التجريبية لغات بمحافظة القاهرة.

وأكد «رمزى» أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى مناشدًا جميع المواطنين فى مختلف أنحاء مصر بالمشاركة الإيجابية من أجل ممارسة حقهم الدستورى، والمساهمة فى بناء مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن المصريين جميعا على قدر ووعى بأهمية المشاركة لإظهار صورة عظيمة لمصر أمام العالم، وأن أبناءها هم من يحافظون عليها بالمشاركة والاختيار الصحيح لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها البلاد.

ووجه "عضو اللجنة العامة بمجلس النواب جميع المواطنين بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية للتعبير عن الإرادة المصرية ودعم الدولة المصرية فى مواجهة تحدياتها.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.