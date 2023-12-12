شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة: الخميس صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش خلال نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم 30 نوفمبر 2023، بعد غد الخميس، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وقال الشوربجي "إن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش".